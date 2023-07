L'artista Luigi Gallo: "Vi racconto "E Criature Napulitane"', l'opera a scopo benefico in favore del Santobono | FOTO

Notizie Calcio Napoli - "Ho riprodotto i campioni del Napoli in modo che i bimbi malati potessero rivedersi in qualche modo negli eroi dello Scudetto”. Con queste parole l'artista Luigi Gallo ci ha descritto la sua opera "E Criature Napulitane”, creata a scopo benefico ed esposta all’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli.

Lo scopo è benefico in quanto è possibile per chiunque inquadri il QR Code inserito all’interno dell’opera, devolvere una cifra in beneficenza alla Onlus Sos_santobono. Un’iniziativa bellissima colorata d’azzurro.