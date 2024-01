Kvaratskhelia sfotte Ostigard: "Non sappiamo perché è qui..." | FOTO

Stamattina seduta di allenamento per il Napoli a Riyad: la squadra si prepara ad affrontare l'Inter nella finale di Supercoppa italiana prevista per lunedì sera in Arabia Saudita. Mazzarri ha diretto l'allenamento organizzando anche la classica partitella a campo ridotto, dalla quale è uscita vincitrice la squadra formata da Idasiak, D'Avino, Gaetano, Lindstrom, Zielinski e Kvaratskhelia.

Nella foto di gruppo, però, sbuca anche Leo Skiri Ostigard. Su Instagram lo sfottò di Kvaratskhelia: "Non sappiamo perché Ostigard sia qui...". Guarda la foto su CalcioNapoli24.