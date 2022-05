Kvaratskhelia-Napoli, spunta un indizio sul numero di maglia dalla Georgia! | FOTO

Calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskhelia è di fatto un nuovo acquisto azzurro. Già sostenute anche le visite mediche, arriverà dalla Dinamo Batumi con la quale sta disputando questo finale di campionato dopo aver lasciato la Russia e il Rubin Kazan per la guerra in atto. E allora, qualche tifoso georgiano ha già acquistato e indossato la maglia di quello che è davvero un idolo nel suo Paese. Dando probabilmente anche un indizio su quello che potrebbe essere il numero di maglia del classe 2001.

Numero maglia Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia Napoli: numero maglia

Quale potrebbe essere il numero di maglia di Khvicha Kvaratskhelia alla SSC Napoli? Potrebbe davvero essere la numero 23? L'indizio da un tifoso che a questo punto sa qualcosa in più. Che sia un amico o parente dell'attaccante col futuro tinto d'azzurro? Perché sinora la 23 non è stata mai scelta da Kvaratskhelia, che sta indossando la 20 alla Dinamo Batumi mentre in precedenza aveva utilizzato il 21 al Rubin Kazan, Lokomotiv Mosca e Rustavi. E negli esordi dei primi anni giocava con la numero 18.

Insomma, questo numero 23 da dove salta fuori? Che sia un indizio sul prossimo numero di maglia della stellina georgiana in maglia azzurra? Anche Carlo Alvino sottolinea: "Forse non è un caso, la 23 è libera…".

Ecco lo scatto via Twitter: