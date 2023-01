Kvaratskhelia in lutto: ecco cosa significa il suo messaggio | FOTO

Kvaratskhelia in lutto. Nel giorno in cui è stata ufficializzata la sua assenza nel derby di sabato pomeriggio a Salerno, tra Salernitana e Napoli, arriva un'altra spiacevole notizia per l'attaccante georgiano del Napoli.

Tragedia in Georgia

Ultime notizie. Attraverso i propri canali social, Khvicha Kvaratskhelia ha condiviso un'immagine nera con una fascia da lutto, un messaggio in georgiano e la data di oggi 20 gennaio 2023.

Cosa significa questo messaggio di Kvaratskhelia? L'attaccante si riferisce ad un tragico episodio accaduto oggi in Georgia, nella città di Sagarejo, dove un veterano militare in pensione ha ucciso 5 persone, tra cui un agente di Polizia, e ne ha ferite altre cinque, poi si è suicidato.

Lutto Kvaratskhelia

Una vera e propria tragedia che in questo momento vede Kvara in lutto, vicino al suo popolo in Georgia.