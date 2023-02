Koulibaly non dimentica Napoli, splendido regalo ai suoi ex compagni | FOTO

Notizie Napoli calcio - Kalidou Koulibaly non sta attraversando una stagione semplice: dopo l'addio al Napoli in estate, il suo approdo al Chelsea è stato costellato da diverse problematiche e da alcune apparizioni al di sotto delle aspettative.

Koulibaly

Koulibaly, regalo agli ex compagni del Napoli

Nonostante le difficoltà, Koulibaly non ha dimenticato il suo trascorso al Napoli: il centrale senegalese, infatti, ha fatto recapitare alcune sue maglie del Chelsea autografate ai suoi ex compagni in azzurro.

Clicca sul file in allegato per visualizzare la foto