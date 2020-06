Ultime notizie calcio Napoli - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha commentato su Twitter la vittoria degli azzurri sul campo dell'Hellas Verona:

"La gioia della Coppa Italia non ci ha distratto. Abbiamo interpretato benissimo una partita difficile. Felice per il ritorno in campo di Ghoulam".