Kombat Marcelo Burlon Napoli, sciolto il dubbio: ecco come saranno numeri e nomi dietro la maglia [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Delle nuove Kombat Pro 2021, Marcelo Burlon x SSC Napoli, vi abbiamo mostrato praticamente tutto ormai. Oggi, in più, il Napoli le ha mostrate anche indossate da Insigne, Zielinski, Politano e Mertens. Quel che mancava, di fatto, era solo sciogliere il dubbio del web sulla posizione di nome e numero di maglia alle spalle degli azzurri.

Qualcuno, infatti, aveva ipotizzato sui social che, viste le ali tipiche del brand Burlon sulla nuova maglia del Napoli, che andrà in scena nella sfida di domani sera contro l'Inter, il nome poteva essere posizionato in basso alla sudamericana. In realtà, come si può vedere dallo store ufficiale della SSC Napoli, il colore sarà bianco (con il logo in nero) e nome e numero saranno posizionati come di consueto: clicca sull'immagine in allegato per guardare la foto con la maglia di Lorenzo Insigne.