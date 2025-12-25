Kevin De Bruyne show: guardatelo nei panni del protagonista di "Mamma ho perso l'aereo" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - La somiglianza tra Kevin De Bruyne e l'attore Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister, protagonista del cult "Mamma ho perso l'aereo", è incredibile. Nel 2018 l’attaccante belga si prestò ad una iniziativa del Manchester City per interpretare il ruolo dell’attore divenuto celebre in tutto il mondo grazie alla famosissima pellicola natalizia

"Mamma ho perso l'aereo": De Bruyne nei panni di Kevin McCallister

Il club inglese, in vista delle festività, realizzò un simpatico siparietto con il giocatore. Da Kevin De Bruyne a Kevin McCallister, la trasformazione del talento del City in attore è stata immediata e i risultati straordinari. La clip divenne virale sui social, complice proprio la somiglianza incredibile tra De Bruyne e Culkin. L’operazione ebbe un successo straordinario sui social e una grandissima risonanza in tutto il mondo, permettendo anche ai non appassionati di calcio di sorridere vedendo De Bruyne interpretare il giovane protagonista di 'Mamma ho perso l’aereo'.