Juan Jesus: "Fa terribilmente male aver perso così! Stringiamoci forte e ripartiamo"

Juan Jesus ha scritto un messaggio sui propri social:

"Fa ancora male. Perdere così dopo una lotta all’ultimo pallone e mezz’ora in dieci… Uno di voi in privato mi ha mandato la foto della figlia che piange dopo la nostra sconfitta. Fa terribilmente male! Quanto avrei voluto fare ridere di felicità quella bimba e con lei tutti voi, amici miei. Quanto avrei voluto…E invece si soffre. È lo sport: si vince, si perde, si sbaglia. Ci sta. Credo peró che si possa imparare anche da questa sconfitta e dallo spirito mostrato dai miei compagni, da quella voglia di stare insieme nelle difficoltà e combattere l’uno per l’altro. Ricominciamo da questo. Stringiamoci forte e ripartiamo".