James Rodriguez comincia a seguire il Real Madrid sui social [FOTO]

Calciomercato Napoli - Continua il riavvicinamento, almeno dal punto di vista social tra il Real Madrid e James Rodriguez. Qualche giorno fa, il profilo ufficiale Instagram del club aveva ripreso a seguire il colombiano, che nella giornata di oggi ha ricambiato il favore. Un secondo indizio dopo la maglia numero 16 del colombiano apparsa ieri negli store del Real Madrid.

Sembra, almeno dai segnali lanciati dal Real Madrid e da James sul web, che il giocatore possa rimanere a Madrid nonostante non sia di gradimento per Zinedine Zidane. Il trequartista che piace tanto ad Ancelotti ha scelto la maglia numero 16 come dimostrato anche nella foto sul sito ufficiale dei blancos.