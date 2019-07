Calcio Mercato Napoli - James Rodriguez ha presenziato nella giornata di ieri in Colombia ad una partita di persone non vedenti. Il fuoriclasse colombiano, eliminato dalla Coppa America ai rigore dal Cile e che in molti pensano che si trovi a Capri per firmare con la SSC Napoli, ha giocato qualche minuto distribuendo sorrisi, gol e belle giocate.

James Rodriguez in Colombia

Guarda la foto in allegato!