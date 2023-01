Bel gesto di Insigne, porta una calza di regali ai bambini del Santobono-Pausilipon | FOTO

Ultime notizie. Lorenzo Insigne non ha mai fatto mancare la propria vicinanza e supporto ai meno fortunati. L'ex capitano del Napoli è in città sfruttando la sosta della MLS e del suo Toronto, ed anche in questo caso non ha perso occasione per regalare un sorriso ad alcuni bambini.

Insigne visita i bambini del Santobono-Pausilipon

Come testimoniato dallo stesso Insigne sui social, l'attaccante napoletano è stato in visita al Santobono-Pausilipon. Ecco quanto ha scritto:

Una giornata speciale con delle persone speciali. Grazie a questi fantastici bambini, ai loro genitori e a tutto il personale ospedaliero del Santobono Pausilipon.

Questo, invece, il messaggio della struttura ospedaliera che ha voluto ringraziare a propria volta Insigne:

"Una befana davvero speciale ha rallegrato le corsie del nostro ospedale! Il grande Lorenzo Insigne è venuto a trovarci con un carico enorme di calze piene di cioccolata per i nostri piccoli pazienti ai quali si è dedicato con amore e attenzione. Ha visitato ogni bambino, stanza per stanza, lettino per lettino, regalando un po di gioia alle mamme ed ai bambini ricoverati in questi giorni di festa. Quando si e campioni dentro ma soprattutto fuori dal campo. Grazie di cuore Lorenzo per questo meraviglioso dono"