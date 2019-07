Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrale greco, dopo aver svolto le visite mediche a Villa Stuart, è in viaggio per Dimaro dove abbraccerà i suoi nuovi compagni di squadra. Insieme all'ex Roma c'è già Lorenzo Insigne, anch'egli in procinto di iniziare il ritiro azzurro: il capitano partenopeo, su Instagram, ha infatti già accolto il nuovo arrivo nello spogliatoio: "Benvenuto a Napoli Kostas"

