Inglese è un nuovo giocatore del Parma, Sepe, Grassi e Dezi ironizzano mostrandosi vecchi: "Aspettavano il bomber..." [FOTO]

E' una vera e propria mania quella di FaceApp che si sta imposessando dei social e sono caduti, metaforicamente parlando, in questa trappola anche tre ex Napoli attualmente al Parma, vale a dire Sepe, Grassi e Jacopo Dezi. Proprio l'ex portiere azzurro, infatti, ha condiviso su Instagram una foto che ritrae i tre invecchiati con una didascalia esilarante: "Aspettavano il bomber Roberto Inglese". Tanta ironia per loro, dal momento che l'ex Chievo proprio in giornata è diventato ufficialmente un giocatore del Parma.