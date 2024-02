Incredibile Juan Jesus, scalzo in campo a due ore da Napoli-Barcellona: svela il motivo al Chiringuito! | VIDEO

UEFA Champions League - Incredibile siparietto in diretta al Chiringuito, con l'inviato a Napoli dalla Spagna che ha beccato Juan Jesus, che abbiamo intervistato in mixed zone, camminare per lo stadio Maradona a piedi nudi, due ore dopo la fine della partita.

Juan Jesus scalzo in campo

Juan Jesus, dopo Napoli-Barcellona, è stato sorteggiato per l’antidoping. Due ore dopo la fine della partita è stato beccato dall’inviato di El Chiringuito TV, una trasmissione spagnola in onda su MEGA, mentre camminava scalzo in un Maradona ormai deserto. Il motivo? Lo ha svelato Juan Jesus avvicinato dal giornalista: non riusciva a fare la pipì! Il centrale brasiliano l'ha svelato, tra le risate dello studio, riponendo tutte le sue speranze in questo metodo: togliersi le scarpe e passeggiare sul terreno di gioco per avere freddo e stimolare la pipì.

Clicca su play per guardare il video: