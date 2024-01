“In bocca al lupo, Alessio”.Questo il tweet di saluto della SSC Napoli a Zerbin ufficialmente trasferitosi al Monza in prestito fino a fine stagione dopo la Supercoppa da protagonista con una grandissima doppietta in semifinale contro la Fiorentina. La società ha anche mostrato le migliori giocate del giocatore in questa stagione.

