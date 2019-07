Il sito UEFA celebra Fabian Ruiz: "Qual è la sua migliore qualità?" Lui canta Sarò con te [VIDEO]

Un Europeo Under 21 da assoluto protagonista per Fabian Ruiz, che ha conquistato non solo il titolo messo in palio, ma è stato anche eletto miglior giocatore del torneo. Anche il sito UEFA ha esaltato il centrocampista azzurro ironizzando in maniera molto simpatica:

"Fabián Ruiz: Campione #U21EURO, Miglior Giocatore del Torneo, Cantante mancato? La qualità migliore del centrocampista del Napoli è?"

Riproposto, poi, un video in cui lo si vede mentre canta il coro che accompagna le imprese del Napoli: "Sarò con te".