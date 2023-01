Il collega del Roma, Giovanni Scotto, ha commentato su Twitter il risultato di Inter-Napoli:

La tanto temuta sosta colpisce anche il Napoli. Anche le altre imbattute Psg e Benfica hanno perso. La sconfitta è meritata ma dispiace per una prestazione poco incisiva in avanti e con tanti errori dietro. Anguissa e Rrahmani forse non erano pronti ma la vetta è ancora salda.