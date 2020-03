"Non un incontro vero e proprio per il rinnovo, ma i complimenti di De Laurentiis per Gattuso e la rinnovata stima e fiducia per il suo lavoro. Il presidente è soddisfatto e ha fatto sapere che se il Napoli continuerà così c’è la disponibilità a proseguire il percorso insieme": questo il tweet di Giovanni Scotto, giornalista del Roma, sul poprio profilo social.