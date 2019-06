Il regista Sorrentino: "Per scaramanzia ho tagliato una scena sul Napoli e lo scudetto nella serie The Young Pope"

La sua passione per il Napoli non è mai stata un mistero. Tutti ad esempio ricordiamo il ringraziamento a Maradona quando nel 2014 vinse l’Oscar per “La Grande Bellezza”. Diego, il cui sosia ha poi inserito in “Youth”. Ma che un genio come Paolo Sorrentino arrivasse a censurarsi per amore degli azzurri ancora non lo sapevamo.

Su Instagram Sorrentino ha infatti postato una foto scattata durante le riprese della serie “The Young Pope”: ritrae il mitico Cardinal Voiello (anche lui tifosissimo del Napoli come Silvio Orlando che lo interpreta) mentre festeggia sotto una cascata. Che cosa? Lo scudetto del Napoli. Il fatto è che questa scena non è mai andata in onda. Il motivo lo spiega lo stesso Sorrentino nel commento al post: “Scena cancellata per scaramanzia. La reazione del Cardinal Voiello dopo la vittoria del Napoli in campionato”. Una eventualità che il regista ha preferito non mostrare per timore si potesse ritorcere contro la sua squadra.