Il Nizza non lo riscatta, Ounas manda messaggi d'amore al Napoli: "Come back" [FOTO]

Ultime notizie mercato Napoli - E' di ieri la notizia della decisione del Nizza di non riscattare, per la cifra pari a 25 milioni di euro, Adam Ounas dal Napoli. Il giocatore algerino, dunque, farà rientro in azzurro, dovrà andrà ad aggiungersi ad un reparto offensivo pieno di punti interrogativi considerando che è da stabilire il futuro dei vari Callejon, Mertens, Lozano e Llorente. Certo ormai della decisione presa dal club francese, l'ex Bordeaux ne ha approfittato per mandare un messaggio proprio al club azzurro con un bel post su Instagram.