Il Lione scarica Gattuso, Chiariello attacca: "C'è un motivo per cui non sarà mai un grande allenatore"

Ultime notizie calcio - Stando a quanto scrive L'Equipe, il Lione avrebbe preferito Grosso a Gattuso perché "spaventato dalla carriera e dal carattere di Gattuso". E via Twitter, Umberto Chiariello commenta questa notizia:

"Chi semina vento raccoglie tempesta: se litighi con i tuoi ex compagni Leonardo e Maldini, se non vuoi Ibra perché ti fa ombra, se attacchi il tuo Presidente a Napoli che ti mette in silenzio stampa per farti smettere, se vai a Firenze e litighi prima di cominciare, come puoi credere di essere facilmente accettato? Il tempo mi sta dando ragione: Gattuso non sarà mai un grande allenatore per limiti caratteriali e culturali".