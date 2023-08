Grinta, potenza e tackle decisi: skills e giocate di Natan, l'ultimo obiettivo del Napoli | VIDEO

Calciomercato Napoli. Natan de Souza, difensore centrale classe 2001 del Red Bull Bragantino, è l'ultimo nome accostato al Napoli per il ruolo di nuovo difensore centrale.

Natan-Napoli, skill e giocate

Dotato di una grande fisicità (è alto 1,88 cm), possiede anche un mancino educato che spesso utilizza per lanci lunghi e precise aperture sulla fascia opposta. Le sue lunghe leve gli consentono di avere anche una discreta facilità di recupero in velocità, oltre ad una spiccata presenza nel gioco aereo. Difensore aggressivo e grintoso che spesso interviene in scivolata, deve migliorare dal punto di vista tattico, ma la giovane età è dalla sua.

In allegato vi mostriamo un video sulle giocate di Natan