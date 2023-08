Le parole di Maurizio Pistocchi riguardo la griglio finale del campionato di Serie A:

"In tanti mi avete chiesto la mia griglia scudetto: la farò alla fine del calciomercato. Ma nei primi 4 ci sarà SICURAMENTE la Juventus : senza coppe e con un brand così forte non è ipotizzabile che rimanga fuori. Premesso che il Napoli con la squadra attuale è la mia favorita per il titolo, chi saranno le altre due squadre che andranno in Champions?".