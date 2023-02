Pierluigi Gollini, portiere del Napoli arrivato a gennaio per sostituire la partenza di Sirigu, non ha avuto ancora l'opportunità di scendere in campo con la maglia azzurra. Nel frattempo, però, si sta ambientando nello spogliatoio così come in città.

Ultime notizie. Di recente Gollini è stato ospite della Pizzeria di Vincenzo Capuano, eccellenza del food Made in Napoli. A fine pasto, Gollini gli ha anche regalato una maglia del Napoli con dedica e autografo. Guarda il video in allegato.