Jesper Lindstrom è nato il 29 febbraio 2000 e oggi l'attaccante danese del Napoli festeggia il suo 24esimo compleanno. Per l'occasione, anche Victor Osimhen gli ha fatto gli auguri pubblicamente su Instagram, pubblicando delle foto che li ritraggono insieme e il messaggio in inglese: "More life my brother! Enjoy your bro"