Ultimissime SSC Napoli - Giornata relax per gli azzurri, con Dries Mertens che ne ha approfittato per godersi il primo sole di Capri con la sua famiglia. In una Instagram Stories, la sua Kat l'ha beccato mentre coccola il piccolo Ciro Mertens che si gode già le bellezze partenopee.

?Clicca su play per guardare il video: