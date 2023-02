Ghoulam da brividi, distrugge un tifoso juventino: "Festeggiamo come vogliamo e vinciamo sul campo! Non sai cosa significa amare Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Battibecco via social, sotto un post di Anna Trieste sull'invidia degli altri tifosi rispetto alla tifoseria napoletana, nel quale s'è inserito a difesa del Napoli anche Faouzi Ghoulam.

Il terzino ex Napoli non ci sta e ha voluto rispondere ad un'infelice uscita di un tifoso juventino che su Twitter che ha scritto: "Basta che per festeggiare non vi fate saltare le dita o vi sparate tra di voi per sbaglio".

Pronta la risposta di Faouzi Ghoulam: "Non sono affari tuoi come vogliamo festeggiare. Lascia perdere Napoli e guarda la tua squadra e in bocca al lupo per l'anno prossimo ??? È dura vincere soltanto sul campo! (ride, ndr)".

E il tifoso ha incalzato provocando Ghoulam: "Non ti riprendi più. Il Napoli vince lo scudetto proprio quando te ne vai. Forse è anche merito di Mario Rui che ora fa i cross come si deve".

Da applausi la risposta di Faouzi Ghoulam: "Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come Napoli, va al di la del calcio. Lo auguro a tutti voi di amare e essere amato quanto Napoli a me e io amo Napoli. Quando la gente capiranno che il Napoli è solo amore!".

