Gevi Napoli Basket-Milano, le esultanze e le reazioni di Gollini a bordocampo | VIDEO

Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Fantastica impresa della Generazione Vincente Napoli Basket che, nella gara di esordio al PalaBarbuto, sold out per l’occasione, e valevole per la seconda giornata del campionato di serie A, supera i Campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 77-68.

Generazione Vincente Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano 77 – 68

(23-13,12-22, 23-12, 19-21)

Tabellino:

Pullen 10, Ennis 2, Jaworski 9, Zubcic 17, Bamba, Ebeling, De Nicolao, Lever 7, Owens 16, Sokolowski 16, Mabor, Saccoccia.

E presente sugli spalti c'era anche Pierluigi Gollini, portiere della SSC Napoli e appassionato di basket. Ecco le reazioni e le esultanze del portiere, lungo tutto il match: