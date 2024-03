Garcia rompe il silenzio: "Salutiamo uno dei più grandi giocatori della storia del calcio"

Rudi Garcia rompe il silenzio con un post su Instagram. L'ex allenatore del Napoli ha scritto un messaggio per ricordare Eden hazard, calciatore che ha allenato ai tempi del Lille e che ha deciso di dare l'addio al calcio come annunciato dallo stesso qualche mese fa. Ecco cosa ha scritto garcia per ricordare uno dei migliori talenti che abbia allenato finora:

"Abbiamo avuto la fortuna di avere Eden con noi e di ammirarlo per delle stagioni molto belle. Salutiamo la carriera di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio".