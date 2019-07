Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, ha postato un messaggio su Instagram al termine della gara vinta contro il Liverpool per 3 a 0:

"Grazie per questi giorni. Grazie per le risate, grazie per i consigli, grazie per quello che mi avete trasmesso. Il meglio deve ancora venire, avanti così".

