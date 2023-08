Gabri Veiga-Al Ahli, dall'Arabia prendono in giro ADL: lo sfottò | FOTO

Calciomercato SSC Napoli - Nella serata di ieri, prima dell'annuncio di Fabrizio Romano già dall'Arabia Saudita era stata rilanciata la notizia di Gabri Veiga all'Al Ahli. A farlo, era stato via Twitter per primo Hossam Al-Qahtani che scriveva: "L'Al-Ahli ha fatto un'offerta ufficiale al club spagnolo Celta Vigo per la loro stella Gabri Vega. I colloqui finora sono positivi".

E quando la notizia è stata divulgata, Al-Qahtani è tornato sull'argomento prendendo in giro De Laurentiis con due tweet: "Puoi tenerti il tuo giocatore adesso, noi abbiamo il miglior talento@ADeLaurentiis", taggandolo. E questa mattina ha postato un "Buon giorno, gran talento" con la foto di Gabri Veiga che sorride e taggando ancora una volta Aurelio De Laurentiis. Insomma, un altro sfottò alla SSC Napoli dopo quello del Lens col rinnovo di Kevin Danso, a lungo trattato dai partenopei proprio come Gabri Veiga.

Ecco i due tweet:

You can keep your player now, we have the best talent ??

-@ADeLaurentiis