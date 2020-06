Furto in casa di Diletta Leotta, su Instagram la showgirl insorge contro i paparazzi: "Dovevate immortalare i ladri!"

Ultime notizie - Momento difficile per la showgirl Diletta Leotta. Dopo aver subito un furto in casa con un bottino di circa centocinquantamila euro, i giornali di gossip hanno parlato più della sua love story con Daniele Toretto Scardina che dell'episodio. E lei ha replicato a questo con un post molto chiaro:

"Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c’eravate: i ladri dovevate immortalare… Ci saremmo divertiti tutti di più”.