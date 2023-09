Folorunsho strappa applausi a San Siro! È fra gli MVP di DAZN, tifosi del Napoli scatenati via social

Ultime news Serie A - Se è vero che il gol di Leao nasce da un suo errore, è arrivata un'altra grande prestazione di Folorunsho in Milan-Verona. Il centrocampista dell'Hellas, in prestito dal Napoli, strappa applausi e finisce fra i 4 nomi per l'MVP di DAZN.

E tantissimi tifosi partenopei su Twitter si scatenano: "Ennesima prestazione monstre da parte di Folorunsho, stavolta a San Siro contro il Milan. Nel pieno della maturità calcistica, a 25 anni, una possibilità a Napoli glie l’avrei data", scrive un tifoso.

E un altro si domanda: "Ma se proprio non dovevamo prendere un altro centrocampista, non ci potevamo tenere Folorunsho, che sta giocando sempre bene nel Verona?". E dopo la quinta gara da titolare in Serie A, un altro tifoso del Napoli è sicuro: "Folorunsho in rosa ci sarebbe stato benissimo".

Folorunsho

Con Daniele Longo di Calciomercato che sottolinea: "Folorunsho a uomo (a tutto campo) su Reijnders e chiudi il 90% della costruzione di gioco del Milan".

Per Folorunsho anche una grandissima occasione al 21', quando si inserisce a centro area, colpisce di testa e trova la gran parata di Sportiello, che gli toglie la gioia del gol ed è bravo a deviare la palla con la mano sinistra. Al 76' fa ammonire Pulisic per un brutto fallo a centrocampo su di lui.