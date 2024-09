Prima messo fuori rosa per questioni di mercato, poi reintegrato dopo essere saltato il trasferimento all'ultimo, fino ad arrivare all'esordio in campionato. Così sul suo profilo Instagram Micheal Folorunsho ha celebrato il ritorno in campo, il suo esordio stagionale in azzurro nella gara contro la Juventus:

"Ritrovare il campo debuttando in una sfida del genere è una sensazione bellissima, adesso sotto con il lavoro perché è sempre la miglior ricetta per crescere".