Notizie Napoli calcio. Manca un'ora al calcio d'inizio di Senegal-Egitto, finale della Coppa d'Africa. In campo ci sarà anche l'azzurro Koulibaly, che affronterà Salah in una sfida affascinante.

Koulibaly, il messaggio del Napoli

A tifare per la nazionale senegalese ci sarà anche il Napoli, che scrive sui social un post porta fortuna per il proprio difensore: "In bocca al lupo Kouli".