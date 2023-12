"Fiducioso per Napoli-Braga?”, la reazione di De Laurentiis al pranzo UEFA | VIDEO CN24

Aurelio De Laurentiis è arrivato al pranzo UEFA con le dirigenze di Napoli e Braga in vista del match di UEFA Champions League di questa sera. Il patron del club azzurro è arrivato a Palazzo Petrucci in compagnia del ds Meluso ma non ha rilasciato dichiarazioni, glissando la domanda: “Fiducioso per questa sera?”.

Il presidente della SSC Napoli ha poi voluto fare la foto di rito in terrazza con la vista del Golfo di Napoli, con il Castel dell’Ovo e il Vesuvio sullo sfondo. De Laurentiis e il presidente Antonio Salvador del Braga hanno poi raggiunto insieme la sala del pranzo.