"Fallo in attacco". Ziliani contro Marelli: "Non nota nemmeno che Kvaratskhelia..."

Napoli Calcio - “Più che rigore mi sembra fallo in attacco di Kvaratskhelia”. E’ stato questo il sorprendente verdetto di Luca Marelli a DAZN durante Napoli-Cremonese in occasione del fallo in area sul georgiano.

Rigore Kvaratskhelia, Ziliani contro Marelli

Paolo Ziliani, via Twitter, commenta così l’uscita a sorpresa dell’ex arbitro: “Non riesce nemmeno a vedere che Kvaratskhelia, che è molto vicino all'essere un fuoriclasse, sposta come spesso fa il pallone col piede sinistro rubando un tempo di gioco al difensore. Solo che Kvara gioca da noi da 7 mesi, possibile non sapere che lui fa queste giocate".