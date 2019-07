Fabiàn festeggiato nella sua città natale dopo la vittoria dell'Europeo: "Sono molto orgoglioso, vi porterò sempre nel mio cuore" [FOTO]

Grandi festeggiamenti a Los Palacios, città natale di Fabian Ruiz, per il centrocampista del Napoli vincitore con la Spagna dell'Europeo U21 ed eletto anche miglior calciatore del torneo. Fabian ha scritto un messaggio sui social: "Sono molto orgoglioso, voglio ringraziare tutte le persone che sono venute ad omaggiarmi al Municipio. E' stato un momento molto speciale per me, spero di poter continuare a dare soddisfazioni alla mia città dove mi hanno visto crescere per raggiungere il sogno di essere calciatore. Non mi importa la distanza, Los Palcios sarà sempre nel mio cuore"