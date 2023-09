Spuntano fuori tutte le combinazioni possibili per la qualificazione agli Europei 2024 da parte dell'Italia di Luciano Spalletti:

"Importante: contrariamente alle Qualif. Mondiali, nelle Qualif. Europee in caso di arrivo a pari punti contano prima gli scontri diretti. Quindi all'Italia "basterebbero" (ehm ehm) 4 punti contro l'Ucraina, a patto poi ovviamente di battere in casa Malta e Macedonia (ehm ehm...)". A riportarlo è Giuseppe Pastore sui social.