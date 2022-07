Calciomercato Napoli - Esibizione anche per Juan Jesus ieri sera a Castel di Sangro durante la cena di squadra. Non è un nuovo acquisto, ma probabilmente qualcuno lo avrà convinto considerando il decisivo rinnovo contrattuale che lo ha confermato ancora in azzurro. Il brasiliano si è così esibito con un tormentone di casa "Ai se eu te pego". Clicca sul play in basso per vedere.