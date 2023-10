Edo De Laurentiis cita Spalletti per caricare il Napoli all'intervallo: "Uomini forti, destini forti" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Spunta sul web un momento non andato in onda a DAZN, all'intervallo di Napoli-Fiorentina, quando gli azzurri stavano rientrando in campo per il secondo tempo: c'è Edoardo De Laurentiis, vice presidente del club azzurro, che cita Luciano Spalletti per caricare i calciatori dei partenopei, in vista della ripresa del match.

Edoardo De Laurentiis nello spogliatoio

"Uomini forti, destini forti", la citazione di De Laurentiis Jr all'intervallo per caricare il Napoli: un gesto abbastanza emblematico. Ecco il video: