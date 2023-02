Divieto Sassuolo-Napoli, la provocazione di Alvino: "Presentatevi tutti così al Mapei"

Napoli Calcio - Vietato l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere di colore azzurro: è questo il comunicato a sorpresa del Sassuolo in vista della gara col Napoli di martedì. Non un invito, ma un divieto vero e proprio annunciato attraverso il proprio sito ufficiale.

L'invito di Alvino per Sassuolo-Napoli

Carlo Alvino non ci sta lancia una provocazione ai tanti tifosi partenopei che saranno presenti al Mapei Stadium: “Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere… disobbedienza civile… tutti in azzurro!”, scrive il giornalista via Twitter.