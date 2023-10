Notizie Calcio Napoli - Stasera, nel quartiere Sanità, verrà inaugurato il murales di “Diego il gladiatore” decicato al Pibe de Oro. È stato realizzato da un ragazzo argentino, in vacanza a Napoli per una settimana, che si è innamorato del quartiere e ha realizzato il dipinto in soli due giorni. Si tratta di un’iniziativa della Curva A.