Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha affidato al proprio canale Instagram il suo saluto a Gennaro Gattuso, passato alla Fiorentina dopo l'esonero dal club azzurro:

"Speravamo tutti in un finale diverso, ma questo non può cancellare quello che ci hai dato in queste due stagioni! Grazie di tutto mister! In bocca al lupo a te e al tuo grandissimo staff!"