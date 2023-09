Di Lorenzo corona il sogno di una piccola tifosa del Napoli di Torino! | FOTO E VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - La piccola Alessia di Torino ieri era presente a Genova con suo papà Salvatore. La giovane tifosa azzurra, come raccolto da CalcioNapoli24, è scesa in campo con i calciatori ed ha affiancato capitan Di Lorenzo a cui ha chiesto la sua maglia in regalo.

Il 22 azzurro ha ovviamente detto sì, regalando la sua divisa di gioco alla ragazza con tanto di foto ricordo. Campione dentro e fuori dal campo, come sempre. La piccola Alessia ci racconta la sua serata indimenticabile, ecco video e foto per CalcioNapoli24: