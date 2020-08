Ultime notizie calcio Napoli - Sui social Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha pubblicato una foto che lo ritrae durante un allenamento con la Nazionale italiana, con tanto di didascalia molto eloquente: "E' sempre un onore".

View this post on Instagram

È sempre un onore, forza @azzurri ????

A post shared by Giovanni Di Lorenzo (@dilorenzo22) on Aug 31, 2020 at 11:10am PDT