Di Lorenzo come Lavezzi, lo scatto con Mazzarri impazza sui social | FOTO

Notizie calcio. Un ottimo Napoli espugna per 2-1 il Gewiss Stadium contro l'Atalanta, bagnando con una vittoria importantissima l'esordio in panchina di Mazzarri. Sui social è impazzato il ricordo di quella che fu la squadra azzurra sotto la prima gestione del tecnico toscano, specialmente per la grinta ed il sacrificio che si sono visti nel finale a Bergamo. Una delle foto che va più per la maggiore è quella che vede Mazzarri abbracciare capitan Di Lorenzo al termine della sfida, accostata ad uno degli abbracci che in passato il mister diede al Pocho Lavezzi.