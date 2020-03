Con la quarantena obbligatoria praticamente per tutti, i calciatori del Napoli hanno dovuto reinventare i propri allenamenti, per così dire, per lavorare da casa e non perdere la condizione fisica. Non a caso, come si vede dai profili social del club azzurro, anche Diego Demme sta lavorando sodo da casa in compagnia del suo cane.

