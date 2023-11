Il giornalista Paolo Del Genio fa chiarezza su una fake news uscita a suo nome:

"Qualche pazzo, farabutto, mi attribuisce una dichiarazione su Magnanelli nuovo possibile allenatore del Napoli. Dichiarazione che, ovviamente, non ho mai fatto. Non sto facendo altro che aspettare notizie per il nome del nuovo allenatore del Napoli, sperando che stavolta De Laurentiis non sbagli".